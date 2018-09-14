Милые и позитивные снимки братьев наших меньших.

Милые и позитивные снимки братьев наших меньших. Только животные способны подарить нам счастье, ничего не прося взамен. Они могут стать лучшими друзьями и заменить антидепрессанты. Убедитесь сами!