Эти люди умеют жить в свое удовольствие.
Есть такая категория людей, которым плевать абсолютно на все. Они не признают никаких правил, запретов и норм морали.
Есть такая категория людей, которым плевать абсолютно на все. Они не признают никаких правил, запретов и норм морали.
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