Милые монстры в метро, с которыми не соскучишься.

Милые монстры в метро, с которыми не соскучишься. Чем можно заняться в общественном транспорте? Наблюдать за пассажирами, пока едешь, читать книгу или "лазить" в своём телефоне. Не так много возможностей провести время с пользой и интересом. Однако некоторые умудряются из своей поездки сделать целый проект! Художник Бен Рубин (Ben Rubin) — автор продолжающегося художественного проекта под названием Subway Doodle, посвящённого забавным монстрикам, которых он пририсовывает рядом с пассажирами "подземки".