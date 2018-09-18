Кто-то заказывает на свою свадьбу специальных фотографов, которые создают постановочные фотосессии, кому-то достаточно сделать пару фотографий на смартфон друга

Кто-то заказывает на свою свадьбу специальных фотографов, которые создают постановочные фотосессии, кому-то достаточно сделать пару фотографий на смартфон друга, а кто-то пытается сделать креативные снимки, которые далеко не всегда могут получиться такими, как хотелось. Все фотографии, которые вы увидите далее, не просто необычные, а очень странные. Даже и не знаю, кто решился бы их добавить свой свадебный альбом.