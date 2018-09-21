Все любители нашкодить, собраны в одной подборке, от которой невозможно сдержать смех.

Все любители нашкодить, собраны в одной подборке, от которой невозможно сдержать смех. Некоторые животные только притворяются очаровашками, а на самом деле скрывают свою истинную натуру за миленькими глазками. Но стоит только человекам отвернуться, как в пёсиках, котиках и прочих созданиях просыпаются звериные инстинкты, и они начинают громить всё подряд. Или кусать всех подряд. Или доставать всех подряд. В общем, веселятся они на славу!