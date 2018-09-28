Свежая ежедневная подборка смешных демотиваторов на самые разные темы. Картинки со смешной надписью поднимут настроение на весь день.

Очередная порция прикольных демотиваторов для вашего прекрасного настроения! Мотивационные постеры очень часто бывали скучны, поэтому широко распространилась практика их пародирования, обычно заключавшаяся в составлении постеров по такому же стандарту, но вызывающих вместо положительных эмоций отчаяние, уныние и грусть. Подобные пародии и получили название демотивационных постеров. Нередко для усиления эпатирующего эффекта в демотиваторах используются тексты или изображения нецензурного или оскорбительного характера.