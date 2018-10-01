Мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни.
Мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочется, а с другой, хочется смеяться.
Мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочется, а с другой, хочется смеяться.
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