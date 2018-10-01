Смешные снимки из жизни, которые поднимут настроение.
Подходящий момент и удачно выбранный ракурс стали залогом успеха всех этих снимков. Такие кадры невозможно придумать и организовать — нужно оказаться в нужный момент в строго определённом месте.
Подходящий момент и удачно выбранный ракурс стали залогом успеха всех этих снимков. Такие кадры невозможно придумать и организовать — нужно оказаться в нужный момент в строго определённом месте.
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