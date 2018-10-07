Эта подборка поднимет настроение на весь день!

Фотоколлекция с животными посвящена этим небольшим, но отважным зверькам с иголками. В прошлом, становясь случайными свидетелями забавных ситуаций, мы сожалели о том, что не можем поделиться увиденным со своими друзьями. А сейчас практически каждый имеет возможность сделать снимок с помощью смартфона/телефона, ведь он всегда под рукой. И что особенно радует , ваши “веселые картинки” теперь могут удивлять и забавлять всех “гуляющих” по просторам интернета.