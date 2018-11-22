Дорожный креатив: смешные ситуации из жизни автомобилистов

В сегодняшнем материале 15 забавных снимков из жизни водителей.

Перефразируя известную поговорку, лучше плохо ехать, чем хорошо ходить. Эта фраза вполне может стать слоганом для героев нашего обзора. На дорогах можно стать свидетелем всего, что угодно. Бывает, что автомобилисты попадают в такие ситуации, которые потом становятся анекдотами.

"Все в порядке! Кузов немного помялся, а в остальном — хорошо!"

"Пока все мечтают о больших колесах, я довольствуюсь малым!"

"Дорогая, это машинка, она будет жить с нами!"

У всех свои представления о тюнинге!

"А что, по-моему, получилось ярко и эксклюзивно!"

А сейчас начнутся гонки.

"Между прочим, эксклюзив, ручная работа!"

Семейная драма в одном из городских дворов!

Этих ребят, похоже совсем не заботит, что они утопили машину!

"И что мы там трем!?"

"Скажи, Йорик, скажи!"

Клюет?

По мотивам сказки "Рукавичка"

Я и мои птички!

Не хватает только песни "Freestyler"