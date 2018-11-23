Курьезные снимки молодоженов, глядя на которые хочется остаться холостяком Свадьба-это и так запоминающийся день, а когда удается запечатлеть интересный момент, в двойне приятно. Главное нанять хорошего фотографа, который не пропустит ни одного момента. Смешная подборка приколов со свадеб.