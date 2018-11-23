Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Смешные доказательства того, что в аэропортах царит особая атмосфера
1 / 21

Смешные доказательства того, что в аэропортах царит особая атмосфера

Аэропорт может быть не просто место ожидания своего рейса или встречи гостей, а также площадкой, где происходят комичные события и, если быть повнимательнее, то можно узреть не только странно и нелепо одетых пассажиров, а также обратить внимание на смешные ситуации, происходящие в его стенах.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Аэропорт, Смех, Настроение, Юмор, Курьез, Веселье, Прикол.
21:35 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь