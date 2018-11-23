Смешные доказательства того, что в аэропортах царит особая атмосфера

Аэропорт может быть не просто место ожидания своего рейса или встречи гостей, а также площадкой, где происходят комичные события и, если быть повнимательнее, то можно узреть не только странно и нелепо одетых пассажиров, а также обратить внимание на смешные ситуации, происходящие в его стенах.