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Вторник, 11.12.2018
Время улыбаться: забавные дети, которые не умеют играть в прятки
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Время улыбаться: забавные дети, которые не умеют играть в прятки

Юным героям этой подборки стоит подтянуть свои навыки игры в прятки, так как пока еще они выбирают не самые удачные места для того чтобы хорошо спрятаться.
Фото: trinixy.ru
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