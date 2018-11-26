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Вторник, 27.11.2018
Уморительные свадебные кадры для хорошего настроения
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Уморительные свадебные кадры для хорошего настроения

До нелепости смешные снимки с отечественных свадеб, которые вынесут вам мозг. Мы считаем, что будет справедливым сказать, что в некоторых людей немного искаженное представление о традиционных свадебных фотографиях. Если в западном мире на свадебных фотографиях пытаются продемонстрировать романтику, красоту и пристальные взгляды влюбленных друг на друга, то наши пары предпочитают, чтобы в их свадебных фотографиях присутствовал юмор и всякое буземие. И, как вы можете увидеть, молодожены иногда придумывают причудливые, творческие и веселые темы для фотографий, которые никогда не будут забыты!
Фото: pixabay.com
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Свадьба, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьезы.
23:21 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф
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