Уморительные свадебные кадры для хорошего настроения До нелепости смешные снимки с отечественных свадеб, которые вынесут вам мозг. Мы считаем, что будет справедливым сказать, что в некоторых людей немного искаженное представление о традиционных свадебных фотографиях. Если в западном мире на свадебных фотографиях пытаются продемонстрировать романтику, красоту и пристальные взгляды влюбленных друг на друга, то наши пары предпочитают, чтобы в их свадебных фотографиях присутствовал юмор и всякое буземие. И, как вы можете увидеть, молодожены иногда придумывают причудливые, творческие и веселые темы для фотографий, которые никогда не будут забыты!