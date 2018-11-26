Эпичные провалы: подборка фейлов, которые могут случиться с каждым

Неприятности могут произойти с каждым из нас, поэтому не стоит слишком сильно расстраиваться, если это уже случилось. Предлагаем вам посмотреть на коллекцию снимков, на которых вы увидите различные фейлы, неожиданные моменты и неприятности, которые попали в объектив камеры. Берегите себя, чтобы не попадать в такие подборки в будущем.