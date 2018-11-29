Забавные животные, чьи поступки застали их хозяев врасплох Все владельцы домашних питомцев знают, что каждый день нужно быть готовым к неожиданным выходкам своих любимчиков. Они чудят иногда такое, что только и успевай потом рассказывать соседям и друзьям. А некоторые ещё и умудряются выхватить камеру и сфотографировать их выходки нам на радость.