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Забавные животные, чьи поступки застали их хозяев врасплох
Все владельцы домашних питомцев знают, что каждый день нужно быть готовым к неожиданным выходкам своих любимчиков. Они чудят иногда такое, что только и успевай потом рассказывать соседям и друзьям. А некоторые ещё и умудряются выхватить камеру и сфотографировать их выходки нам на радость.
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