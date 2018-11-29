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Четверг, 29.11.2018
Забавные животные, чьи поступки застали их хозяев врасплох
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Забавные животные, чьи поступки застали их хозяев врасплох

Все владельцы домашних питомцев знают, что каждый день нужно быть готовым к неожиданным выходкам своих любимчиков. Они чудят иногда такое, что только и успевай потом рассказывать соседям и друзьям. А некоторые ещё и умудряются выхватить камеру и сфотографировать их выходки нам на радость.
trollno.com
Фото: trollno.com
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Животные, Смех, Настроение, Юмор, Поступки, Курьез, Веселье, Хозяева, Прикол.
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