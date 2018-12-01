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Суббота, 01.12.2018
Ты так красива: уморительные снимки девушек, которые вас развеселят
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Ты так красива: уморительные снимки девушек, которые вас развеселят

На сайте Reddit есть весёлый блог r/PrettyGirlsUglyFaces ("Симпатичные Девушки Уродливые Лица"), в котором Интернет-пользовательницы публикуют забавные фотографии в стиле "до и после", на которых фотографируются в своём лучшем виде, достойном публикации в Instagram, и... на которых стараются выглядеть как можно более уродливо. К сообществу присоединилось уже почти 70 тысяч человек, а сравнительные фотографии, к слову, публикуют уже и не только девушки. В сабреддите можно увидеть снимки как парней, так и домашних питомцев.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Девушки, Красота, Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Курьезы.
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