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Суббота, 01.12.2018
Смешные &quot;летающие&quot; собаки, чьи эмоции просто бесценны
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Смешные "летающие" собаки, чьи эмоции просто бесценны

Фотограф из Германии Юлия Кристи (Julia Christe), специализируется на съёмке домашних животных и одна из её последних и очень забавных фоторабот посвящена «летающим» собакам. Да, все мы знаем, что у собак нет крыльев, и они не умеют летать по своей природе, но зато они отлично прыгают.
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Собаки, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Летать.
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