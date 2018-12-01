Смешные "летающие" собаки, чьи эмоции просто бесценны Фотограф из Германии Юлия Кристи (Julia Christe), специализируется на съёмке домашних животных и одна из её последних и очень забавных фоторабот посвящена «летающим» собакам. Да, все мы знаем, что у собак нет крыльев, и они не умеют летать по своей природе, но зато они отлично прыгают.