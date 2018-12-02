Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
В Минобороны напомнили дату сборов резервистов и военнообязанных
В Минобороны напомнили дату сборов резервистов и военнообязанных
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Бокс. Новый украинский чемпион мира и странная ничья Уайлдера и Фьюри
Гвоздик нокаутировал Стивенсона, ничья Уайлдера и Фьюри
M1 Music Awards 2018: полный список победителей
M1 Music Awards 2018: полный список победителей

Забавные животные, которым плевать, что они нашкодничали

Смотрите фото (17)
Забавные животные, которым плевать, что они нашкодничали
12:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Забавные животные, которые делают, что хотят и им плевать на мнение хозяев.

Все мы любим животных. Как можно сопротивляться этим милым мордашкам и прелестных глазкам, которые смотрят как кот из "Шрека"? Но также они очень любят шкодничать и вести себя как самые настоящие засранцы. Но им всё сходит с рук. А знаете почему? Потому что они очаровательные милашки. И засранцы.

"Мой кот явно недоволен тем, что ему нельзя лежать на столе. Какой я плохой человек"

Этот пёс сделал скучную свадебную фотографию очень смешной

Этот хаски плевать хотел на человеческие правила поведения

Да, эта лиса захотела в туалет. И да, она сделала это там, где ей вздумалось

"Должен ли я объяснить своему псу, что он должен уважать другую нашу собаку?"

"Этот засранец залез в аквариум и думает, что так и надо"

Этому коту вообще плевать, что он в музее

Когда ты ведёшь себя плохо, но тебе вообще всё равно

"Так моя мама просыпается каждое утро"

"Мой кот уже достаточно старый, но он всё ещё пьёт мою воду из стакана"

Когда пытаешься работать, а тут кот

Его взгляд полон непонимания

Когда оставил двух попугаев одних на полчаса

"Мой кот ворует у меня"

Когда ты отлично погулял, а на остальное тебе начхать

Видно эта собака горда проделанной работой

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьезы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Уайлдер - Фьюри: события боя
03 Гвоздик - Стивенсон: события боя
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Названа дата парламентских выборов в Эстонии
Названа дата парламентских выборов в Эстонии
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Порошенко пообещал, что РПЦ в Украине больше не будет держать &quot;пальцы веером&quot;
Порошенко выступил с мощным заявлением
Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина
Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь