Забавные животные, которым плевать, что они нашкодничали

Забавные животные, которые делают, что хотят и им плевать на мнение хозяев.

Все мы любим животных. Как можно сопротивляться этим милым мордашкам и прелестных глазкам, которые смотрят как кот из "Шрека"? Но также они очень любят шкодничать и вести себя как самые настоящие засранцы. Но им всё сходит с рук. А знаете почему? Потому что они очаровательные милашки. И засранцы.

"Мой кот явно недоволен тем, что ему нельзя лежать на столе. Какой я плохой человек"

Этот пёс сделал скучную свадебную фотографию очень смешной

Этот хаски плевать хотел на человеческие правила поведения

Да, эта лиса захотела в туалет. И да, она сделала это там, где ей вздумалось

"Должен ли я объяснить своему псу, что он должен уважать другую нашу собаку?"

"Этот засранец залез в аквариум и думает, что так и надо"

Этому коту вообще плевать, что он в музее

Когда ты ведёшь себя плохо, но тебе вообще всё равно

"Так моя мама просыпается каждое утро"

"Мой кот уже достаточно старый, но он всё ещё пьёт мою воду из стакана"

Когда пытаешься работать, а тут кот

Его взгляд полон непонимания

Когда оставил двух попугаев одних на полчаса

"Мой кот ворует у меня"

Когда ты отлично погулял, а на остальное тебе начхать

Видно эта собака горда проделанной работой