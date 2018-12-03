Забавные чудаки из Азии, которые поднимут настроение Каждая нация богата обычаями и традициями, которые кажутся странными и даже дикими для представителей других народов. Посредством этой подборки фотографий мы хотели бы подробнее познакомить вас с образом жизни жителей Азии.