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Вторник, 04.12.2018
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Забавные факты обо всем на свете

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Забавные факты обо всем на свете
13:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Подборка интересных фактов, которые обычно называют бесполезными.

Но почему же они бесполезные, если они всё равно интересные? Все дело в том, что они могут никогда не пригодиться вам в жизни, хотя вы сможете с легкостью удивить своих друзей такими познаниями.

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Факты, Смех, Настроение, Юмор, Позитив.
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