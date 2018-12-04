Забавные факты обо всем на свете

Подборка интересных фактов, которые обычно называют бесполезными.

Но почему же они бесполезные, если они всё равно интересные? Все дело в том, что они могут никогда не пригодиться вам в жизни, хотя вы сможете с легкостью удивить своих друзей такими познаниями.