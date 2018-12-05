Забавные одурманенные коты, которые поднимут вам настроение Эта смешная серия фотографий демонстрирует необычную реакцию котов на кошачью мяту. Это многолетнее растение полностью безопасно для кошек. Они восприимчивы к непеталоктону, который является одним из основных компонентов эфирного масла в кошачьей мяте. В мгновение ока эти животные превращаются в игривых хулиганов, которым совершенно всё равно, какую реакцию у людей вызывает их странное и забавное поведение.