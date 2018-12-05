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Среда, 05.12.2018
Забавные одурманенные коты, которые поднимут вам настроение
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Забавные одурманенные коты, которые поднимут вам настроение

Эта смешная серия фотографий демонстрирует необычную реакцию котов на кошачью мяту. Это многолетнее растение полностью безопасно для кошек. Они восприимчивы к непеталоктону, который является одним из основных компонентов эфирного масла в кошачьей мяте. В мгновение ока эти животные превращаются в игривых хулиганов, которым совершенно всё равно, какую реакцию у людей вызывает их странное и забавное поведение.
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Коты, Смех, Настроение, Кошки, Юмор, Позитив, Мята.
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