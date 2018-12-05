Забавные казусы из жизни для вашего хорошего настроения Если вы скучаете на работе или вам нечего делать дома, тогда предлагаем посмотреть подборку смешных казусов из жизни. Эти снимки точно поднимут вам настроение и заставят вас улыбнуться.