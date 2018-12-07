Забавные неприятности, которые случались с каждым из нас

Что может быть круче порции свеженьких курьезов? Да ничего! Именно поэтому мы уже собрали урожай самых смешных фото и спешим ими поделиться как можно скорее. Погналиии! Приятного просмотра!