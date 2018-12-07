Курьезные снимки детей, которые поднимут вам настроение Дети всегда несут радость и счастье в жизнь взрослых, особенно когда они ещё маленькие. Малыши всегда смогут поднять настроение. когда вы грустите только одним своим забавным видом. Поэтому предлагаем посмотреть картинки со смешными детьми, которые точно зарядят вас бодростью и позитивом на весь день.