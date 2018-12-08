Смех да и только: смешные вывески, объявления и реклама

Свежая коллекция фотографий с просторов нашей необъятной, которая продолжит вас знакомить с творениями горе-рекламщиков и креативных граждан, действующих на ниве рекламы, маркетинга и полиграфии! Магазин зоотоваров под названием "Мургавчик", заведение общественного питания "Балерина и бифштекс", "Булофная" и другие шедевры отечественного креатива!