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Минута юмора: веселые свадебные снимки, которые сделают ваш день
Свадьба-это и так запоминающийся день, а когда удается запечатлеть интересный момент, в двойне приятно. Главное нанять хорошего фотографа, который не пропустит ни одного момента. Смешная подборка приколов со свадеб.
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