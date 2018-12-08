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Смешные пародии творческих родителей на культовые фильмы вместе со своим ребенком

Смотрите фото (13)
Смешные пародии творческих родителей на культовые фильмы вместе со своим ребенком
17:42 Сегодня Телеграф

Эти родителе любят дурачиться и радовать своего ребенка. Эта подборка поднимет вам настроение на целый день!

В рамках проекта "Cardboard Box Office" ( Офисная картонная коробка), молодые родители Лилли и Леон решил воссоздать знаменитые фильмы с участием их маленького сына Орсона, для которых они использовали только картон и те объекты, которые были под рукой.

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Чужой

Челюсти

Парк Юрского периода

Бэтмен: Темный рыцарь

Звездные войны

Индиана Джонс: Храм Судьбы

Крепкий орешек

Аполлон-13

Изгой

Терминатор 2: Судный день

Хороший, плохой и злой

Самый быстрый Индиан

В пародийную картонную кинопрограмму вошли такие громкие фильмы как : Чужой, Парк Юрского периода, Челюсти, Крепкий орешек, Бэтмен и так далее! Все пародии получились очаровательными и полными юмора!

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Ребенок, Фильмы, Кино, Родители, Фото, Снимки, Пародии.
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