Смешные пародии творческих родителей на культовые фильмы вместе со своим ребенком

В рамках проекта "Cardboard Box Office" ( Офисная картонная коробка), молодые родители Лилли и Леон решил воссоздать знаменитые фильмы с участием их маленького сына Орсона, для которых они использовали только картон и те объекты, которые были под рукой.
Чужой
Челюсти
Парк Юрского периода
Бэтмен: Темный рыцарь
Звездные войны
Индиана Джонс: Храм Судьбы
Крепкий орешек
Аполлон-13
Изгой
Терминатор 2: Судный день
Хороший, плохой и злой
Самый быстрый Индиан
В пародийную картонную кинопрограмму вошли такие громкие фильмы как : Чужой, Парк Юрского периода, Челюсти, Крепкий орешек, Бэтмен и так далее! Все пародии получились очаровательными и полными юмора!