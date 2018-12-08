Забавная подборка умного юмора, который заставляет задуматься Сегодня мы подготовили для вас свежую подборку так называемого "умного юмора", понять который гуманитарию будет совсем непросто. Может, и не все картинки в продолжении поста вам будут понятны, некоторые из них точно смогут поднять вам настроение.