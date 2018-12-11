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Вторник, 11.12.2018
Смешные свадебные моменты, о которых не все хотят вспоминать
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Смешные свадебные моменты, о которых не все хотят вспоминать

Одна из самых беспощадных вещей - это свадьба. Что же в ней такого беспощадного, спросите вы? Да хотя бы чего стоят "шедевры" криворуких фотографов и гуру фотошопа, которые неустанно удивляют гениальными идеями и задумками в сфере свадебной фотографии. Мало им знаменитой "невесты на ладошке", над которой смеется весь мир, так они пошли дальше и придумали еще полсотни нелепых ракурсов с участием жениха, невесты и присутствующих гостей. Предлагаем вам посмеяться, ужаснуться и никогда не делать подобные фотографии.
Фото: pixabay.com
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Свадьба, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Свадебные снимки.
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