Смешные свадебные моменты, о которых не все хотят вспоминать

Одна из самых беспощадных вещей - это свадьба. Что же в ней такого беспощадного, спросите вы? Да хотя бы чего стоят "шедевры" криворуких фотографов и гуру фотошопа, которые неустанно удивляют гениальными идеями и задумками в сфере свадебной фотографии. Мало им знаменитой "невесты на ладошке", над которой смеется весь мир, так они пошли дальше и придумали еще полсотни нелепых ракурсов с участием жениха, невесты и присутствующих гостей. Предлагаем вам посмеяться, ужаснуться и никогда не делать подобные фотографии.