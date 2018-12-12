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Среда, 12.12.2018
Смешные случаи из жизни, когда задний план крадет все внимание
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Смешные случаи из жизни, когда задний план крадет все внимание

Когда все время с собой носишь телефон, волей неволей фотографируешь себя,друзей, красивый вид или сто-нибудь интересное. Часто это обычные кадры, ничем не примечательные. Или так может показаться на первый взгляд. Иногда бывает так, что выложив фото в интернет, после приходит осознание того, что на фотографии что-то лишнее. Но искать долго не придется, вам сразу же напишут об этом все кому не лень!
Фото: pixabay.com
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