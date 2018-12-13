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Четверг, 13.12.2018
Смех да и только: забавные причины, почему нельзя женщин пускать за руль
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Смех да и только: забавные причины, почему нельзя женщин пускать за руль

Несмотря на то, что девушки считаются более аккуратными водителями, чем мужчины, на дороге с ними случается всякое! Женщины-автомобилисты давно уже стали отдельной категорией для шуток и приколов, и это вовсе неспроста. Порой все шутки могут быть основаны на реальных событиях и наглядным тому подтверждением служат фотографии из этой подборки. Смотрим и смеемся!
Фото: zefirka.net
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Девушки, Смех, Курьез, Приколы, Девушки за рулем.
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