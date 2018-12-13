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Смешные случаи, когда животные вели себя как самые настоящие засранцы

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Смешные случаи, когда животные вели себя как самые настоящие засранцы
22:28 Сегодня Телеграф

Эти любимцы человека иногда ведут себя не так, как ваш хочется - но они такие милые и смешные!

Мы продолжаем любить наших домашних животных даже несмотря на их выходки. Несмотря на подратую мебель, разбросанный по всей кухне корм и мочу в тапках. Это классика. Но иногда домашние питомцы выходят на новый уровень и начинают вести себя как адские засранцы по причинам, понятным только им. 

Ему хотя бы стыдно

Ну давай, попробуй закрыть меня ещё раз

Пушистый засранец

Никаких понятий и личном пространстве

И у этого тоже

"А я всё не могла понять, почему умирают мои суккуленты"

"Моя кошка постоянно крадёт мои тапочки"

Кроликам тоже нужно проверять свои соц сети

Ты можешь помочиться в ванну

Что такое мокрая краска?

Ведь так намного лучше, хозяин!

Ты рано вернулся сегодня

"Через 5 минут после того, как я купил ему новую кровать"

"И так каждый раз, когда я начинаю читать"

"Моя кошка Холли, которой плевать, что нельзя залезать в посудомойку"

Кто бы мог подумать, что мой зад будет так хорошо смотреться на твоей голове?

"Мой кот Локи не умеет делать виноватое лицо"

Перья заказывали?

"Как думаете, кто это сделал?"

"Он думает, что его не видно"

Мы надеемся, что эта подборка хорошенько вас рассмешила и подарила вам уйму положительных эмоций! Вы только посмотрите на этих животных, они невероятно смешные! 

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Животные, Смех, Настроение, Подборка, Юмор, Курьез, Веселье, Прикол, Смешные случаи, животные засранцы.
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