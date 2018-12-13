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Смех до слез: мужчины, которые любят шутить над собой
Как выяснилось, к пляжному сезону готовятся не только женщины, но и мужчины, правда, с некоторыми отличиями. В то время как прекрасная половина человечества пытается сбросить лишние килограммы к открытию пляжного сезона и подобрать красивый купальник, чтобы выгодно смотреться на пляже, мужчины поступают куда проще. Сильный пол, в наличие у которых имеется волосатая грудь, бреют её в форме бюстгальтера и щеголяют в таком виде на пляже и в других общественных местах.
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