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Смех да и только: художественные приколы в школьных тетрадях
Каждый из нас сидел за партой, скучая на каком-нибудь бесконечно тянущемся уроке в старших классах и рисуя что-нибудь ради забавы. Некоторые рисовали на обложках тетрадей или на полях, кто-то даже в учебниках. И хотя последнее, безусловно, заслуживает всяческого порицания, приравниваясь к акту вандализма, иногда рисунки получаются настолько прикольными или юморными, что мы даже готовы простить этих маленьких вандалов.
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