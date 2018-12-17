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Понедельник, 17.12.2018
Искусство портить учебники: Когда юным художникам скучно на уроках
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Искусство портить учебники: Когда юным художникам скучно на уроках

Портить школьное имущество это, конечно, плохо. Но иногда разрисованные от руки школьные учебники становятся настоящим произведением искусства! Вот подборка шедевров, на которые невозможно смотреть без смеха.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Школа, Учебники, Юмор, Курьез, Рисунки в учебниках.
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