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Искусство портить учебники: Когда юным художникам скучно на уроках
Портить школьное имущество это, конечно, плохо. Но иногда разрисованные от руки школьные учебники становятся настоящим произведением искусства! Вот подборка шедевров, на которые невозможно смотреть без смеха.
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