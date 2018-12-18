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Вторник, 18.12.2018
Для новогоднего настроения: домашние любимцы, которые не очень любят рождественские елки
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Для новогоднего настроения: домашние любимцы, которые не очень любят рождественские елки

Как только наступает зимний праздничный сезон, и в домах и квартирах постепенно появляются зелёные красавицы, украшенные разноцветными игрушками, яркими гирляндами и блестящей мишурой, домашние питомцы начинают проявлять недовольство. Начиная испытывать самые противоречивые чувства — от ревности к хозяевам, которые с удовольствием посматривают на рождественские ёлки, до желания показать, кто здесь главный, — они стараются устранить зелёных конкуренток всеми возможными способами. И только добившись своего, они с чувством выполненного долга продолжают вести свою обычную жизнь...
Фото: pixabay.com
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