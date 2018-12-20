Скачать
Четверг, 20.12.2018
Зубастые дети, которые лишат вас сна
1 / 16

Зубастые дети, которые лишат вас сна

Интернет не перестаёт удивлять! И некоторым фотографам от скуки в голову приходят самые невероятные идеи! Эшли Эванс (Ashley Evans) — семейный фотограф из Техаса, которая в свободное время ради забавы начала играть с приложением YouApp, которое "вставляет" зубы любому изображению. Первой её "жертвой" стал собственный сын Билл (Bill). По словам американки, получилось очень забавно, поэтому она загрузила и фотографию своей дочери, а затем создала в "Фейсбуке" аккаунт под названием "Малыши с зубами" ("Babies With Teeth") и начала постить в группу снимки других фотографов. Сегодня она получает сотни запросов от родителей, которым не терпится увидеть своих маленьких детей с зубами.
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Зубы, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив.
12:33 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь