Зубастые дети, которые лишат вас сна Интернет не перестаёт удивлять! И некоторым фотографам от скуки в голову приходят самые невероятные идеи! Эшли Эванс (Ashley Evans) — семейный фотограф из Техаса, которая в свободное время ради забавы начала играть с приложением YouApp, которое "вставляет" зубы любому изображению. Первой её "жертвой" стал собственный сын Билл (Bill). По словам американки, получилось очень забавно, поэтому она загрузила и фотографию своей дочери, а затем создала в "Фейсбуке" аккаунт под названием "Малыши с зубами" ("Babies With Teeth") и начала постить в группу снимки других фотографов. Сегодня она получает сотни запросов от родителей, которым не терпится увидеть своих маленьких детей с зубами.