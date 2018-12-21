Забавные снимки, сделанные в самый подходящий момент Приколов в этой подборке очень много - да, действительно лучшие стоп-кадры года. Сделать такой снимок очень непросто, поэтому смотрите и восхищайтесь. Предлагаем вашему вниманию занятную коллекцию случайно-удачных фотографий, просмотр которых подарит вам несколько весёлых минут!