Забавные снимки, которые доказывают, что животные - разрушители Рождества Как только наступает зимний праздничный сезон, и в домах и квартирах постепенно появляются зелёные красавицы, украшенные разноцветными игрушками, яркими гирляндами и блестящей мишурой, домашние питомцы начинают проявлять недовольство. Начиная испытывать самые противоречивые чувства — от ревности к хозяевам, которые с удовольствием посматривают на рождественские ёлки, до желания показать, кто здесь главный, — они стараются устранить зелёных конкуренток всеми возможными способами. И только добившись своего, они с чувством выполненного долга продолжают вести свою обычную жизнь...