Мерзкие вещи, которые в тайне совершает каждая девушка зимой

Тот, кто создал этот комикс, явно хорошо знает женский пол. И не нужно говорить, что вы не такие. Что поделать, если холодно. Эта подборка комиксов поднимет настроение на целый день!