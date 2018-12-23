Смех до слез: самая неудачная фотоссесия невесты верхом на коне Для своей свадебной фотосессии Лорен Махаффей (Lauren Mahaffey) решила использовать живую лошадь, взамен избитых белых голубей. Перед фотосессией, невеста потратила несколько часов на нанесение макияжа, создание прически и красивого маникюра. После приготовлений невеста отправилась прямиком на Миртл-Бич, Южная Калифорния, США где её уже ждала лошадь. Но планам невесты не суждено было сбыться. так как лошадка пребывала не в лучшем расположении духа и быстренько приложила креативную невесту лицом в песок. Как бы то ни было, эту фотосессию девушка запомнит навсегда.