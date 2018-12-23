Забавные кадры, сделанные в самый подходящий момент Что может быть лучше, чем свежая порция фотографий, которые были сделаны из нужного ракурса и в самый подходящий момент? Такие снимки в большинстве случаев получаются абсолютно случайно, хотя в продолжении поста можно увидеть и некоторые постановочные кадры.