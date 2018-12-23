Забавные пушистые лапусики, в которых множество любви и обаяния

Животные милашки и лапусики. Не верите? А вы попробуйте посмотреть на щеночка или котёнка, не улыбнувшись. То-то же. А вот вам ещё 25 зверюшек для того, чтобы вы окончательно в этом убедились.