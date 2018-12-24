Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Не шампунем единым: Что можно найти в ванной комнате парня
1 / 28

Не шампунем единым: Что можно найти в ванной комнате парня

Одна пользовательница Twitter выложила на свою страничку странную фотографию, которую она сделала в уборной у своего парня. Она поинтересовалась у своих подписчиц, находили ли они что-то необычное в ванной комнате у своих парней, и ответы не заставили себя долго ждать. Странные самодельные предметы, необычные домашние питомцы и вещи, к которым возникает слишком много вопросов.
mainfun.ru
Фото: mainfun.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Флешмоб, Юмор, Ванная комната, Странные находки.
04:48 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь