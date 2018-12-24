Не шампунем единым: Что можно найти в ванной комнате парня

Одна пользовательница Twitter выложила на свою страничку странную фотографию, которую она сделала в уборной у своего парня. Она поинтересовалась у своих подписчиц, находили ли они что-то необычное в ванной комнате у своих парней, и ответы не заставили себя долго ждать. Странные самодельные предметы, необычные домашние питомцы и вещи, к которым возникает слишком много вопросов.