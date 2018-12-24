Смешной вид людей и животных, которые чихают Чиханье - это естественная реакция организма, посредством которой организм пытается избавиться от слизи и раздражающих факторов, причем такая реакция присуща не только людям, но и животным. Предлагаем вам коллекцию смешных фотографий людей и животных, сфотографированных до, во время и после чиханья. Посмотрите на эти фото, а потом попытайтесь представить себе, какую гримасу строите вы, перед тем, как чихнуть.