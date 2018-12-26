Юморные совы, которые очень сильно спешат на важную встречу

Остин Томас, фотограф из Великобритании, однажды обратил на это внимание и с тех пор не перестаёт фотографировать сов, забавно шагающих куда-то. Будь то обычная прогулка или рейд по поиску пищи, эти снимки британского фотографа стопроцентно вызовут вашу улыбку и поднимут настроение на весь день!