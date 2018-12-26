Смешные снимки, которые покажутся знакомыми всем тем, у кого дома есть кот и елка

Ёлка, кот, Новый год – универсальный набор для зимнего праздника. Некоторые владельцы кошек, осознав, что мирное сочетание «кот – новогодняя ёлка» противоречит природе, уже давно отказались от нарядной красавицы в полный рост и довольствуются декором. Но многие упорно продолжают придерживаться традиции.