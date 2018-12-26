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Среда, 26.12.2018
Смешные снимки, которые покажутся знакомыми всем тем, у кого дома есть кот и елка
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Смешные снимки, которые покажутся знакомыми всем тем, у кого дома есть кот и елка

Ёлка, кот, Новый год – универсальный набор для зимнего праздника. Некоторые владельцы кошек, осознав, что мирное сочетание «кот – новогодняя ёлка» противоречит природе, уже давно отказались от нарядной красавицы в полный рост и довольствуются декором. Но многие упорно продолжают придерживаться традиции.
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Кот, Смех, Настроение, Кошка, Юмор, Елка, Курьез, Прикол, Новый год 2019, Рождество 2019.
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