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Среда, 26.12.2018
Смех до слез: эти люди весьма оригинально подходят к празднованию Нового Года
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Смех до слез: эти люди весьма оригинально подходят к празднованию Нового Года

У большинства людей новогодние праздники проходят по давно отработанному сценарию. Поход за подарками, нарядить елку, приготовить праздничную еду, долго ходить в гости ко всем родственникам и друзьям. И это хорошо, потому что атмосфера вокруг располагает к такому времяпровождению. Но есть люди, которым атмосферы недостаточно. Тогда они включают фантазию и рождается что-то вроде этого…
trollno.com
Фото: trollno.com
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