Смех до слез: эти люди весьма оригинально подходят к празднованию Нового Года

У большинства людей новогодние праздники проходят по давно отработанному сценарию. Поход за подарками, нарядить елку, приготовить праздничную еду, долго ходить в гости ко всем родственникам и друзьям. И это хорошо, потому что атмосфера вокруг располагает к такому времяпровождению. Но есть люди, которым атмосферы недостаточно. Тогда они включают фантазию и рождается что-то вроде этого…