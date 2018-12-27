Забавное использование мебели: практические советы от домашних животных Каждый владелец кошки или собаки готов признать, что его домашнее животное не может справиться с мебелью по причине того, что просто не знает, для чего она предназначена! И правда ведь: мебель-то создана для человека, поэтому каждый раз, стараясь скопировать поведение человека на ней, они сталкиваются с некоторыми трудностями.