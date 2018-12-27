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Четверг, 27.12.2018
Забавное использование мебели: практические советы от домашних животных
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Забавное использование мебели: практические советы от домашних животных

Каждый владелец кошки или собаки готов признать, что его домашнее животное не может справиться с мебелью по причине того, что просто не знает, для чего она предназначена! И правда ведь: мебель-то создана для человека, поэтому каждый раз, стараясь скопировать поведение человека на ней, они сталкиваются с некоторыми трудностями.
Фото: pixabay.com
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Собаки, Улыбка, Коты, Дом, Смех, Мебель, Домашние животные, Юмор, Питомцы.
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